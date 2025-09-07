Auftakt des Festwochenendes: Kälberbronn feiert 300. Geburtstag

In vollen Zügen wurde bereits am Samstag Kälberbronns runder Geburtstag gefeiert. Deutlich wurde dabei: Ohne das Engagement der Dorfgemeinschaft wäre das Fest nicht möglich gewesen.
Nach monatelangen Vorbereitungsarbeiten erstrahlte Kälberbronn gut vorbereitet für den Höhepunkt der 300-Jahr-Feier. Das Gelände bei Schwanenwirts Bauernhof hatte sich durch das Engagement der Dorfgemeinschaft in ein liebevoll dekoriertes Festgelände verwandelt. Nicht nur die Maschinenhalle in unmittelbarer Nachbarschaft zum offenen Kuhstall war für das glanzvolle Geburtstagswochenende umgestaltet, auch die Außenbereiche luden zum Verweilen, Genießen und Feiern ein.