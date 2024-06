Der Auftakt der Kurgartenkonzerte in Villingen mit I Solisti di Salon wird trotz Wolken und kühlen Temperaturen zum großen Publikumsmagneten. Die Zuhörer sind hingerissen.

Die Saison der Kurgartenkonzerte hätte nicht besser beginnen können als am Sonntag mit „Alles Walzer“ zum 199. Geburtstag des Walzerkönigs Johann Strauss.

I Solisti di Salon mit Sándor Varga (Violine), Alexandru Szabó (Klavier) und Zenon Kazimierz-Strittmatter (Kontrabass) spielten vor großem Publikum.

Die Mitarbeiter des städtischen Seniorenrats hatten alle Hände voll zu tun, immer noch mehr Stühle zu organisieren. Die Zweifel, ob das Konzert wegen der trüben Wetterprognosen überhaupt stattfinden kann, waren verflogen.

Mutige tanzen

Das Publikum, statt mit Sonnenhüten in wetterfeste Jacken gehüllt, genoss eine Stunde und ein bisschen länger Walzerseligkeit in höchster musikalischer Präzision. Es wippte mit den Füßen, tippte mit den Fingern den Takt und war hin und weg. Nur Tanzen, was ausdrücklich erwünscht war, wollten nur ganz vereinzelt ein paar Mutige.

Sándor Varga gab einen Einblick in die geschichtliche Entwicklung des Walzers, der seinen Anfang in Wien nahm, und den Werdegang einiger Komponisten. Die Matinée begann mit dem Marsch „Wien bleibt Wien“ von Johann Schrammel, der das Schrammel-Quartett gründete, welches das Wiener Lied in die Welt trug. Weiter ging es mit Karl Komzáks Walzer „Fideles Wien“.

„Mondnacht auf der Alster“ von Oscar Fetrás schloss sich an. Mit diesem 1888 komponierten Walzer wurde der Komponist aus Hamburg weltberühmt. Von den 479 Strauss-Werken spielten I Solisti di Salon mit „Geschichten aus dem Wiener Wald“ einen seiner bekanntesten Walzer. Die „Annen Polka“ war einer der größten Polka-Erfolge des Walzerkönigs.

Das Publikum im Kurgarten durfte sich auch an der Schnellpolka „Leichtes Blut“ erfreuen. Schlag auf Schlag ging es weiter mit Léo Delibes „La valse lente“ aus dem Ballett Coppélia, „La petite Valse“ von Joe Heyne, dem „Destiny Waltz“ von Sydney Baynes und der „Pizzicato Polka“ von Johann und Josef Strauss.

Matt ist überwältigt

Eberhard Matt vom städtischen Seniorenrat war von der Besucherresonanz ebenso überwältigt wie von I Solisti di Salon. Sein Dank galt auch Gerhard Wolf, dem scheidenden Geschäftsführer der Musikakademie Villingen-Schwenningen, der die Idee für die Walzer-Matinée anlässlich 199 Jahre Johann Strauss hatte, also ein Jahr bevor es international „alles Walzer“ heißt. VS sollte damit die Nase vorn haben.

Wolf hat vor Jahren die erfolgreiche Konzertreihe „Künstler dieser Stadt“ in Kooperation von Musikakademie und städtischem Seniorenrat mit dem Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen und der WIR VS GmbH ins Leben gerufen.