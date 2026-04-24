Auftakt der Sommerakademie: Stadt gibt Einblicke in das „industrielle Herz“ Ettenheims

Zum Auftakt der Sommerakademie erhielten Teilnehmer eine Führung durch den Ettenheimer Industriepark. Dabei öffnete auch ein Betrieb seine Produktionshallen.
„Was ist eigentlich aus dem ehemaligen BASF-Gelände im Westen der Stadt geworden?“ Diese Frage ist immer mal wieder zu hören und wurde nun in der Auftaktveranstaltung der Ettenheimer Sommerakademie aufgegriffen. „Tatsächlich ist der Industriepark etwas aus dem Bewusstsein der Bevölkerung geraten“, wie Bürgermeister Bruno Metz in seiner Begrüßung einräumte – und dies, obwohl man ihn getrost als „das industrielle Herz Ettenheims“ bezeichnen kann. Die Resonanz des ersten Akademieabends war groß.