Auftakt der Hohen Tage Schwenningen: So verlief die neue Schlüsselübergabe auf dem Marktplatz

Es war eine Premiere, mit der die Narrenzunft Schwenningen in die Hohen Tage gestartet ist: die Schlüsselübergabe, die zur neuen Tageszeit am Schmotzigen stattgefunden hat.
Unter anderem mehr Frequenz von Jung und Alt auf dem Marktplatz hatten sich die Verantwortlichen der Narrenzunft durch das neue Prozedere der Schlüsselübergabe erhofft – und auch, wenn der Platz um die Mittagszeit vor dem Kinderumzug wetterbedingt nicht voll war, war es dennoch ein Erfolg, den die Narren mit der – zweigeteilten – Schlüsselübergabe feiern konnten.