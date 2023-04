Die Turner schweben auf Wolke Sieben. Die von Klaus Seifried trainierte „Erste“ der WKG Villingendorf/Rottweil geht in der kommenden Saison in der Verbandsliga an die Geräte. Die WKG-Zweite, die von Wolfgang Staiger trainiert wird, steigt in die Bezirksliga auf, ebenso wie die Turner des TSV Dunningen, deren Übungsleiter Walter Kammerer und Markus Holl sind.

Pure Freude und großer Jubel

Große Zufriedenheit in allen drei Turnriegen, die intensive Trainingsarbeit zur Vorbereitung auf das alles entscheidende Ligafinale hat sich gelohnt. Der Anspannung, die bei Turnern und Trainern vor allem in den Stunden davor herrschte, kehrte sich in pure Freude und großem Jubel um.

„Wir sind überglücklich“

„Wir sind wirklich überglücklich“, blicken Wolfgang Staiger und Klaus Seifried, die beiden WKG-Trainer voller Stolz auf die Leistungen ihrer Jungs. Unisono fügen sie an: „Das konsequente und zielorientierte Training in den vergangenen Monaten hat sich ausbezahlt.“ Klaus Seifried: „Die Jungs schweben auf Wolke Sieben“, dem Wolfgang Staiger hinzufügt: „Es ist quasi das Sahnehäubchen für unsere Halleneinweihung nächste Woche.“

Neue sportliche Anreize

Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga erfüllte sich auch für Simon Mauch die Hoffnung, den Turnsport beim TSV Dunningen attraktiver zu machen und neue sportliche Anreize zu schaffen.

Nachdem die WKG Villingendorf/Rottweil I in der Landesliga alle fünf Wettkämpfe gewonnen hatte, ging das Team von Klaus Seifried mit großem Vorsprung von vier Punkten in das Ligafinale, wo nochmals gegen alle Gegner aus der Vorrunde geturnt wurde.

Vorgaben klar umgesetzt

Die Vorgabe von Seifried, „wir wollen keine Rechenspiele aufkommen lassen, sondern versuchen, auch beim Ligafinale alle unsere Gegner hinter uns zu lassen“, ist voll aufgegangen. 271.60 Wertungspunkte erreichte die WKG I und wurde Erster. Gefolgt von der WKG Oberschwaben (266.05) und WKG Donau-Alb I (262.25).

TSV Dunningen wird Dritter

An der Relegation zur Bezirksliga nahmen zwölf Turnteams teil. Um aufzusteigen, mussten die WKG-Zweite sowie der TSV Dunningen unter die ersten Acht kommen. Das haben beide Riegen sicher geschafft. Der TSV Dunningen erreichte 255.45 Wettkampfpunkte, wurde damit Dritter, die WKG II Fünfter (241.35), lediglich 0.55 Punkte hinter dem SV Böblingen. Erster wurde hier der MTV Stuttgart II (258.15) vor dem TSV Lustnau II (257.60).