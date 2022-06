1 Der Bus aus Stuttgart wurde von Anhängern des SV Eintracht Trier beschmiert. Foto: StZN/privat

Die Stuttgarter Kickers haben vor dem entscheidenden Aufstiegsspiel bei Eintracht Trier am Spielort übernachtet – und das hatte unschöne Folgen.















Link kopiert

Um bestmöglich auf das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Regionalliga vorbereitet zu sein, sind die Stuttgarter Kickers bereits am Montag zur Auswärtspartie bei Eintracht Trier gereist. Nichts sollte das Einstimmen auf das wichtige Spiel stören. Doch daraus wurde nur bedingt etwas.

Lesen Sie aus unserem Angebot: So sieht der Kickers-Trainer die Ausgangslage vor dem Showdown

Zum einen hat es offenbar in der Nacht ein lautstarkes Feuerwerk Nahe des Teamhotels gegeben – gezündet, um die Nachtruhe der Kickers-Spieler zu stören. Eine zweite Aktion ist noch ärgerlicher.

Bus der Volleyballerinnen

In der Nacht wurde der Bus, mit dem die Blauen nach Trier gereist waren, mit Graffiti beschmiert. „SVE Aufsteiger“ stand in großen Lettern auf dem Bus. SV Eintracht Trier, das ist der Gegner der Stuttgarter Kickers, der ebenfalls in die Regionalliga möchte.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Gelingt Julian Leist der zweite Aufstieg mit den Kickers?

Weitere heikle Note: Die Kickers sind gar nicht mit dem eigenen Bus unterwegs, sondern haben jenen genutzt, mit dem ansonsten die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart zu ihren Auswärtsspielen reisen. Gestellt wird das Fahrzeug von der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), die Sponsor beim deutschen Volleyball-Meister ist. „Ich hoffe, die Kickers geben die Antwort auf dem Platz“, sagte Allianz-MTV-Geschäftsführer Aurel Irion.

Wie hoch der Schaden ist, lässt sich noch nicht sagen. Der Bus hätte nach dem Double-Gewinn der Volleyballerinnen in Teilen ohnehin neu beklebt werden müssen. Nun sind umfangreichere – und damit kostspieligere – Arbeiten nötig.

0