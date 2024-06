1 Der FSV Seelbach (am Ball) hat in der Relegation gegen den SV Kuppenheim II die Rückkehr in die Landesliga perfekt gemacht. Foto: Verein

Nach 120 Minuten stand es 1:1. Der FSV hat einen langen Atem bewiesen und hat sich im Elfmeterschießen gegen den SV Kuppenheim II mit 5:2 durchgesetzt. Damit haben die Seelbacher nach nur einer Saison die Rückkehr in die Landesliga geschafft.









Relegation zur Landesliga, Rückspiel: SV Kuppenheim II - FSV Seelbach 2:5 n.E. (0:0). „Das fühlt sich sehr gut an. Nach so einer langen und harten Saison. Die Mannschaft hat das völlig verdient“, freut sich Ralph Linster, sportlicher Leiter des FSV Seelbach. Kurz nach Abpfiff ist ihm die Erleichterung spürbar anzumerken. Denn sein Team musste über die volle Distanz. Am Ende sollte das Elfmeterschießen über den Aufstieg entscheiden – mit dem besseren Ende für die Seelbacher.