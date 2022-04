7 Der FC Schalke und Werder Bremen treffen am Samstag aufeinander – ein Team Foto: imago/MIS

Im Aufstiegsrennen der zweiten Liga spielen die vier Topteams am Samstag in zwei Duellen gegeneinander. Auch der VfB wird genau hinschauen – weil sich ein möglicher Gegner in der Relegation herauskristallisieren könnte.















Link kopiert

Der spannende Aufstiegskampf in der zweiten Liga spitzt sich an diesem Wochenende zu. Vier Runden vor Schluss kommt es zu zwei echten Spitzenspielen. An diesem Samstag (13.30 Uhr) empfängt der Spitzenreiter FC Schalke 04 den Tabellenzweiten Werder Bremen. Am Abend kommt es dann am Hamburger Millerntor zum Duell des Dritten FC St. Pauli gegen den Vierten Darmstadt 98 (20.30 Uhr).

Der VfB Stuttgart wird die Szenerie mit Interesse verfolgen – Stand jetzt müsste der Club aus Cannstatt als 16. der ersten Liga in die Relegation gegen den Tabellendritten aus Liga zwei.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Das Interview mit Fredi Bobic

In Lauerstellung ist da noch der Tabellenfünfte 1. FC Nürnberg, der am Sonntag den SV Sandhausen empfängt und bei drei Punkten Rückstand auf den Dritten St. Pauli mittendrin im Aufstiegsrennen ist. Der Hamburger SV hat als Sechster zwar das leichteste Restprogramm, bei fünf Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen vom Millerntor aber nur noch Außenseiterchancen.

Das sind die möglichen Relegationsgegner des VfB Stuttgart – viel Spaß mit unserer Bildergalerie!