Aufstieg zur Kreisliga A: Schaffen die Donaueschinger noch den Sprung nach oben?

In der kleinen Aufstiegsrunde duellieren sich am Samstag noch abschließend der SSC und der FV Tennenbronn II. Die Gäste bauen auch auf ihre einwöchige Pause zuletzt.

Aufstiegsrunde Kreisligen B, Spiel 3: SSC Donaueschingen – FV Tennenbronn II (Samstag, 18 Uhr). Der B1-Vizemeister und B3-Meister ermitteln im letzten Spiel der Dreierrunde den zweiten Aufsteiger. Die SG Oberbaldingen/Öfingen hat bereits das erste von zwei Aufstiegstickets gesichert.

Den Gastgebern aus Donaueschingen reicht dabei bereits ein Unentschieden, weil das Torverhältnis nach dem 0:0 in Öfingen gegenüber den Schächle-Kickern ohne Bedeutung ist.

Eine Woche Pause hatte der FV Tennenbronn II nach dem 0:3 gegen Oberbaldingen/Öfingen.

So sehen es die Trainer

„Wir haben uns trotz der Sommerhitze darauf eingestellt, dass es innerhalb von vier Tagen zwei sehr schwere Spiele geben wird. Aber unser Ziel bleibt der Aufstieg und daher gehen wir mit einer gesunden Portion Optimismus in die Partie“, weiß SSC-Trainer Almir Smakovic.

Sein Gegenüber Björn Hermes (Tennenbronn) wiederum hat mit der Reserve kein Druck. „Die ersten Mannschaften sind immer Favorit, wir haben unser oberstes Saisonziel Meisterschaft bereits erreicht.“