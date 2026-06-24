Aufstieg zur Kreisliga A: Geschafft! Die SG Oberbaldingen/Öfingen ist schon oben

600 Zuschauer sehen in Öfingen ein entscheidendes 0:0 der Gastgeber gegen den SSC Donaueschingen. In der Aufstiegrunde könnte das Smakovic-Team am Samstag das zweite Ticket lösen.

Aufstiegsrunde der Kreisligen B in A, Spiel 2: SG Oberbaldingen/Öfingen – SSC Donaueschingen 0:0. 20.55 Uhr am Mittwochabend auf dem Öfinger Sportplatz: Jubel auf Seiten der Gastgeber nach einer anstrengenden Saison – der Aufstieg in die Kreisliga A ist für die SG Oberbaldingen perfekt. Nach dem 3:0 am vergangenen Samstag in Tennenbronn gelang dem B2-Vizemeister nun der entscheidende Schritt. Die Serie in Öfingen hat indes gehalten: Die letzte Pflichtspiel-Niederlage gab es dort vor 14 Monaten in der A-Liga.

Der Spielverlauf Da den Oberbaldingern sogar eine 0:2-Niederlage gereicht hätte, war der SSC nach vorne bemüht. Und in den ersten 45 Minuten auch die gefährlichere Elf - allerdings ohne entscheidende Abschlüsse zu verwerten. Die beste von vier Chancen vergab freistehend Michael Holwegler als Keeper Niklas Manger per Fuß zur Ecke klärte (38.). Eine Pausenführung wäre für die Gäste verdient gewesen.

In der zweiten Hälfte wendete sich das Blatt: Die Heimelf war klar überlegen und hätte bei zahlreichen Chancen durchaus zwei oder drei Treffer erzielen können. „Egal, wir freuen uns über den Aufstieg. Die Mannschaft war die ganze Rückserie fit und ist verdient aufgestiegen“, so Trainer Stefan Ehrich.

Perfektes Abschiedsgeschenk für Stefan Ehrich

Nach einem Jahr ist die schnelle Rückkehr in die Kreisliga A perfekt. Ein schöner Abschied für Trainer Stefan Ehrich. Er übergibt den Trainerstab ab 1. Juli an den neuen Mann an der Außenlinie, Christoph Raithel (kommt von der SG Mönchweiler/Peterzell).

Die Donaueschinger wollen das zweite mögliche Aufstiegsticket am Samstag daheim gegen den FV Tennenbronn II lösen.

Die Statistik

SG Oberbaldingen/Öfingen: Manger – Ma. Schwörer, Scherer, Tr. Schwörer, Ma. Schleicher (84. Brokopp), Lo. Münzer, Pa. Schleicher, Wenzler (74. Messner), Ma. Münzer (84. Le. Schwörer), Riegger, El. Schleicher (57. Reischl).

SSC Donaueschingen: Sa. Smakovic – Muckle, Felix, Amandonico, Holwegler, Calic, Le. Großholz, Riedel, Sla. Jovanovic, Kastrati (61. Atar), Hildebrand.

Schiedsrichter: Tobias Wursthorn (TuS Bonndorf).

Zuschauer: 600.