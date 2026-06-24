Aufstieg zur Kreisliga A: Geschafft! Die SG Oberbaldingen/Öfingen ist schon oben

600 Zuschauer sehen in Öfingen ein entscheidendes 0:0 der Gastgeber gegen den SSC Donaueschingen. In der Aufstiegrunde könnte das Smakovic-Team am Samstag das zweite Ticket lösen.
Aufstiegsrunde der Kreisligen B in A, Spiel 2: SG Oberbaldingen/Öfingen – SSC Donaueschingen 0:0. 20.55 Uhr am Mittwochabend auf dem Öfinger Sportplatz: Jubel auf Seiten der Gastgeber nach einer anstrengenden Saison – der Aufstieg in die Kreisliga A ist für die SG Oberbaldingen perfekt. Nach dem 3:0 am vergangenen Samstag in Tennenbronn gelang dem B2-Vizemeister nun der entscheidende Schritt. Die Serie in Öfingen hat indes gehalten: Die letzte Pflichtspiel-Niederlage gab es dort vor 14 Monaten in der A-Liga.