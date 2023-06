Das Relegations-Hinspiel zur Bezirksliga geht an den A2-Vizemeister. Adem Sari und Co. können am Ende zumindest noch Ergebniskosmetik betreiben.

Aufstieg zur Bezirksliga: SV Immendingen – VfB Villingen 5:3 (2:1). Was für ein offener Schlagabtausch: Mit einem Offensivfeuerwerk von beiden Seiten von der ersten bis zur letzten Sekunde bekamen die 400 Zuschauer Fußball-Unterhaltung und Emotionen pur am Samstag in der ersten Relegationspartie geboten. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag um 16 Uhr im Friedengrund statt.

Dabei verpasste es Gastgeber Immendingen allerdings, Mitte der zweiten Halbzeit den Sack bereits vorzeitig zuzumachen und ließ beim Stand von 5:1 Chancen für einen sechsten oder siebten Treffer liegen. Dies rächte sich in der Schlussphase bitter. Der VfB verkürzte noch auf 3:5 und verbesserte damit seine Ausgangsbasis ein wenig.

Die erste Halbzeit

Nach 51 Sekunden sprintete der Immendinger Buba Camara über den linken Flügel Richtung Grundlinie und flankte scharf in den Fünfer des VfB – Suwareh Kalifa fabrizierte am chancenlosen Schlussmann Jens Böger vorbei ein Eigentor zum 1:0 für die Gastgeber.

In der 31. Minute versenkte Flario Ferragina per Flachschuss den Ball zum 1:1 ins Eck. Kurz vor der Pause erzielte Atila Yüce aus acht Metern freistehend das 2:1 für die Immendinger.

Der zweite Durchgang

Nach dem Seitenwechsel versuchte der VfB mehr Druck zu machen. Doch dann agierte das Immendinger Team wie im Rausch: Nach einem Zuckerpass in die Spitze von Matteo Linke bugsierte Yüce alleine vor Böger den Ball mit der Picke ins lange Eck (58.). Kaum wieder angepfiffen erzielte 46 Sekunden später Camara nach einem sehenswerten Alleingang mit einem satten Linksschuss das 4:1. Und wieder nur fünf Minuten später legte Lutz Neumann das 5:1 nach (64.).

Weil der TuS weitere Chancen vergab und der VfB Moral zeigte und mit viel Kampfgeist in die Endphase ging, wurden die Villinger mit zwei Treffern von Ali Sari (81.) und Adem Sari (Foulelfmeter/90+8) mit dem 3:5-Endstand noch etwas belohnt.

Statistik und Trainerstimmen

SV Immendingen: Winkler – Sterk, Loosmann, Diesmar (73. Mehmetaj), Uyanik (64. Ebertsch), Neumann, Maglov (58. Wiedmann), Berisha, Camara, Linke (80. Kozak), Yüce.

VfB Villingen: Böger – Bayrak (76. Redzepovic), Pompa (59. Füssenich), Grottke, Kalifa, Haji, Bak, Furkan Sari, Ali Sari, Adem Sari, Ferragina. Schiedsrichter: Stephan Niggemaier (Unterkirnach). Zuschuer: 400. Tore: 1:0 Eigentor (1.), 1:1 Ferragina (31.), 2:1, 3:1 beide Yüce (45., 58.), 4:1 Camara (59.), 5:1 Neumann (64.), 5:2 Ali Sari (81.), 5:3 Adem Sari (Elfmeter/90.+8).

Schiedsrichter: Stephan Niggemaier (Unterkirnach). Zuschauer: 400.

Uwe Müller, SV Immendingen: „Wir haben eine starke Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Ärgerlich sind die beiden späten Gegentore, nachdem wir schon 5:1 führten und weitere Chancen hatten. Jetzt ist für das Rückspiel noch alles offen.“ Adem Sari , VfB Villingen: „Wir sind über die Niederlage und die fünf Gegentore natürlich sehr enttäuscht und wollten ein besseres Ergebnis. Wichtig war nach den drei schnellen Gegentoren in der zweiten Halbzeit, dass wir beim Stand von 1:5 nicht aufgegeben und mit den Anschlusstreffern die Ausgangslage für das Rückspiel etwas verbessert haben.“