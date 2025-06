1 Aufstieg ade: FKB-Torwart Christophe Tschouape (rechts) und Cedric Etongo können das 2:2 nicht verhindern. Foto: Holger Rohde FKB verspielt mit dem 2:2 gegen die SG Lenzkirch-Saig zu Hause die dritte Chance auf den Aufstieg.







Aufstiegsrunde Kreisliga B in Kreisliga A, Spiel 3: FK Bratstvo Villingen – SG Lenzkirch-Saig 2:2 (1:0). Ohne Sieg aufgestiegen: Die Gäste jubelten am Mittwochabend im Schwenninger Hilbenstadion. Um 20:24 Uhr war es nach 96 Minuten geschafft. Mit 14 Pflichtspielen ohne Niederlage und zwei Remis sicherte sich die SG Lenzkirch-Saig das zweite Ticket und steigt in die A2 auf.