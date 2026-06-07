Aufstieg in die Oberliga: SC Lahr triumphiert 6:4 in Bruchsal

Nach einer Niederlage im Hinspiel der Relegation gelang den Lahrern im Rückspiel ein Sieg im Elfmeterschießen. Der Traum der Oberliga geht somit in die nächste Runde.
Grenzenloser Jubel herrschte beim SC Lahr gestern Abend in Bruchsal. Nach exakt drei Stunden Bruttospielzeit vergab ein Spieler des 1. FC Bruchsal Punkt 20 Uhr den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen des Relegationsspiels um den Aufstieg in die Oberliga. 6:4 hieß es für die Lahrer, nach 90 Minuten und Verlängerung hatte es 2:1 für die Gäste gestanden, das Hinspielergebnis war damit eingestellt worden.