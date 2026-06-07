Aufstieg in die Oberliga: SC Lahr triumphiert 6:4 in Bruchsal

Nach einer Niederlage im Hinspiel der Relegation gelang den Lahrern im Rückspiel ein Sieg im Elfmeterschießen. Der Traum der Oberliga geht somit in die nächste Runde.

Grenzenloser Jubel herrschte beim SC Lahr gestern Abend in Bruchsal. Nach exakt drei Stunden Bruttospielzeit vergab ein Spieler des 1. FC Bruchsal Punkt 20 Uhr den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen des Relegationsspiels um den Aufstieg in die Oberliga. 6:4 hieß es für die Lahrer, nach 90 Minuten und Verlängerung hatte es 2:1 für die Gäste gestanden, das Hinspielergebnis war damit eingestellt worden.

Konstantin Fries (links im Bild) erzielte nach einer halben Stunde per Strafstoß die Führung. Im zweiten Durchgang drängten die Mittelbadener dann massiv auf den Ausgleich, Paulino de Tuillio gelang sechs Minuten nach seiner Einwechselung das 1:1 (70.). Als die Elf von Sascha Schröder eine Viertelstunde vor Schluss zum dritten Mal traf, schien es ein tragischer Tag für die Lahrer zu werden, doch Kapitän Fries erzielte in der Nachspielzeit per Freistoß die neuerliche Führung und rettete seine Mannschaft damit in die Verlängerung.

Letztlich musste die Entscheidung vom Punkt getroffen werden. Hier hatte die Lahrer Elf das Glück der Tüchtigen und trifft nun in der zweiten Runde der Relegation auf den württembergischen Vizemeister FC Holzhausen. Das Hinspiel findet am kommenden Samstag in Lahr statt, das alles entscheidende Rückspiel dann am Sonntag, 21. Juni in Sulz am Neckar.