Die TuS Ergenzingen und die SpVgg Freudenstadt sind wieder in der Landesliga. Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt jedoch, wie schwer es Aufsteiger in der Regel haben.

Am Wochenende startet für die TuS Ergenzingen und die Spvgg Freudenstadt das Abenteuer in der Landesliga 3. Für beide Vereine wird es eine harte Herausforderung. Unsere Redaktion hat die Aufsteiger der vergangenen Jahre unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass es oft direkt wieder nach unten geht.

Freudenstadt kehrt nach sieben Jahren zurück

Zuletzt spielte Ergenzingen zur Saison 2022/23 in der Landesliga, ehe der direkte Wiederabstieg in die Bezirksliga folgte. Neu-Coach Florian Schwend übernimmt aber eine Truppe mit echtem Gewinnergen: als Meister der Bezirksliga und Sieger des Bezirkspokals, weiß sein Team wie man Spiele gewinnt – jüngst wurde zudem der sechste Gäupokal in Folge gewonnen, weshalb Ergenzingen mit breiter Brust in die Landesliga gehen kann.

Freudenstadt war wiederum konstant seit 2018/19 in der Bezirksliga, wobei die Spielvereinigung davor die Definition einer Fahrstuhlmannschaft war: zwischen 2006/07 und 2017/18 stieg Freudenstadt viermal in die Landesliga auf, dafür aber auch viermal wieder ab.

Nach der Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Nordschwarzwald, setzte sich die Spielvereinigung in der Relegation gegen den TSV Frommern (Schwarzwald/Zollern) durch. Besonders als Vizemeister muss Freudenstadt aber alles geben, um die Klasse zu halten. In der jüngsten Vergangenheit sind zahlreiche Aufsteiger wieder direkt runtergegangen – nicht nur Ergenzingen.

Wittendorf und Dornhan sind abgestiegen

Der SV Wittendorf kann vom Abstiegsschmerz ein Lied singen. 2018, 2022 und 2025 stieg der SVW dreimal von der Landesliga in die Bezirksliga ab. Auch die TSF Dornhan wissen mittlerweile wie es ist, aus der Landesliga abzusteigen.

Nach 14 Jahren in der Bezirksliga, spielte Dornhan in der Saison 2024/25 für eine Spielzeit in der Landesliga 3 – jedoch nur für eine einzige Saison, da es danach für die Turn-und Sportfreunde wieder eine Liga runter ging.

Empfingen hat sich etabliert

Es gibt aber auch Ausnahmen. Die SG Empfingen konnte sich seit dem Aufstieg 2019/20 konstant in der Landesliga halten und Stück für Stück hocharbeiten. Seit dem Aufstieg hatte die SG nichts mit dem Abstieg zu tun: 8. Platz, 11. Platz, 7. Platz, 4. Platz – in der abgelaufenen Spielzeit fehlte zudem nur ein Punkt zur Vizemeisterschaft und der damit einhergehenden Qualifikation zur Aufstiegsrelegation.

Auch der FC Rottenburg ist eine Ausnahme. Der FCH hat den direkten Durchmarsch in von der Bezirksliga in die Verbandsliga gepackt – es ist also nicht ausgeschlossen, dass auch Freudenstadt und Ergenzingen ihre eigene Geschichte schreiben können.