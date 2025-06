Aufstieg in die Kreisliga A: Für NK Hajduk wird es ein großer Zitter-Sonntag

1 Feuerwehrmann Mario Bibic konnte den Abstieg von Hajduk VS vorerst nicht abwenden. Foto: Rohde Warum Feuerwehrmann Mario Bibic für den Klassenerhalt die Hilfe seines Ex-Vereins DJK Villingen benötigt. Zwei weitere Absteiger stehen mit Bad Dürrheim und Mundelfingen bereits fest.







Abstieg aus Kreisliga A: SG Unadingen-Dittishausen - NK Hajduk VS 5:1 (2:1). Die Gastgeber durften über den Klassenerhalt jubeln – die Gäste aus Schwenningen müssen dagegen erstmals seit neun Jahren in der Spielrunde 2015/2016 wieder in die B-Klasse absteigen – wenn der FV Tennenbronn an diesem Sonntag kurz vor 17 Uhr nicht in die Landesliga aufsteigt und die DJK Villingen dadurch in der Bezirksliga bleibt.