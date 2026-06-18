Aufstieg in die Bezirksliga: Duell der Vizemeister – Vorfreude, Anspannung, Torjäger und ein Bonbon

Wie die SG Fischbach-Weiler und die SG Riedböhringen/Fützen im Aufstiegs-Hinspiel den Grundstein für die Bezirksliga legen wollen.
Aufstiegsspiele zur Bezirksliga: SG Fischbach-Weiler – SG Riedböhringen/Fützen (Samstag, 16 Uhr, in Fischbach) . Wer sichert sich das dritte Bezirksliga-Ticket für die Saison 2026/27? Im Duell der beiden A-Vizemeister sind sich die Trainer einig: „Es gibt keinen Favoriten. Es sind zwei Spiele - und da kann viel passieren. Die Vorfreude bei den Spielern und Vereinen ist riesig. Da begegnen sich zwei Teams auf Augenhöhe. Es dürfte enge Ergebnisse geben.“