Aufstieg in die Bezirksliga: Duell der Vizemeister – Vorfreude, Anspannung, Torjäger und ein Bonbon

Wie die SG Fischbach-Weiler und die SG Riedböhringen/Fützen im Aufstiegs-Hinspiel den Grundstein für die Bezirksliga legen wollen.

Aufstiegsspiele zur Bezirksliga: SG Fischbach-Weiler – SG Riedböhringen/Fützen (Samstag, 16 Uhr, in Fischbach) . Wer sichert sich das dritte Bezirksliga-Ticket für die Saison 2026/27? Im Duell der beiden A-Vizemeister sind sich die Trainer einig: „Es gibt keinen Favoriten. Es sind zwei Spiele - und da kann viel passieren. Die Vorfreude bei den Spielern und Vereinen ist riesig. Da begegnen sich zwei Teams auf Augenhöhe. Es dürfte enge Ergebnisse geben.“

Stefan Ringgenburger In der Tat: Stefan Ringgenburger, der Coach der SG Fischbach-Weiler, hofft, „dass wir ein sehr gutes Heimspiel abliefern und an unsere beste Leistung herankommen. Wir wollen uns nach einer guten Runde belohnen und schauen jetzt erst einmal auf die 90 Minuten. Meine Vorfreude ist riesig, die Jungs sind heiß und motiviert.“

Aus seiner Spielererfahrung mit Pokal-Endspielen beim BSV 07 Schwenningen weiß er, „dass solche Partien vor 600 und mehr Fans die Spieler mit der besonderen Atmosphäre mitnehmen“.

Nurhan Ardiclik

Ähnlich sieht es Nurhan Ardiclik von der SG RieFü: „Wir kennen es noch aus dem letzten Jahr und wissen, was uns erwartet. Natürlich wollen wir es schaffen, nachdem wir 2025 unglücklich mit 2:2 und 2:3 nach Verlängerung in Schönwald gescheitert sind. In Fischbach gilt es, ein gutes Ergebnis für das Rückspiel zu sichern.“

Sein Team sieht er nicht als favorisiert an, „weil wir an den letzten Spieltagen erst die Tabellenführung verspielten und dann von Rang drei noch auf Platz zwei kletterten. So gesehen ist es jetzt ein Bonbon für uns.“ Stadtrivale TuS Blumberg scheiterte allerdings 2023 und 2024 gleich zweimal in Serie.

Viele Torjäger

Was bei beiden Teams in der regulären Saison auffiel: Auswärts wurde sehr gut gepunktet, eine mögliche Meisterschaft durch Punktverluste daheim verspielt. Fischbach-Weiler verlor von den letzten elf Partien nur eine, war frühzeitig Zweiter. „So konnten wir uns mit dem möglichen Gegner beschäftigen“, so Ringgenburger. 58 Punkte und 75:24 Tore waren die Bilanz. „Dabei haben wir es in den vergangenen zwölf Monaten geschafft, die Gegentorzahl fast zu halbieren“.

Mit Nico Rapp (26), Luca Rapp (10), Sven Müller (8) oder Julian Wöhrle (7) gibt es vier torgefährliche Akteure. Bei den Gästen sind dies Yunus Celik, Nils Hewer (beide 13), Fabian Müller (12), Simon Brodhag sowie Fabio Berrer (beide 8). 76:34 Tore und 53 Punkte sprangen heraus.