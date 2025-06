Aufstieg der TSG Balingen: Von strahlenden Siegern, fairen Verlierern, Stürmern und Mallorca

1 Nach dem Abpfiff gab es kein Halten mehr. Foto: Kara Die 3023 Zuschauer in der Bizerba-Arena erlebten ein Spiel mit vielen Geschichten. Wir erklären, was Halim Eroglu, Simon Klostermann und Mallorca damit zu tun haben.







Um 6 Uhr am Dienstagmorgen ging es los: Der TSG-Tross machte sich per Flieger auf den Weg Richtung Mallorca – dort wird der geschaffte Aufstieg standesgemäß gefeiert. Im Megapark und Bierkönig dürften dann auch die sonstigen Feierwütigen von der Rückkehr in die Regionalliga mitbekommen. Zu erzählen hätten die TSG-Akteure jedenfalls eine Menge, schließlich war es Spiel mit vielen Geschichten.