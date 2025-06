Aufstieg der SpVgg Freudenstadt: Ein 3:2-Sieg und eine lange Nacht

1 Der Beginn der Wende: Fabian Armbruster trifft per Kopf zum 2:2-Ausgleich und stößt das Tor zur Landesliga auf. Foto: Bernd Müller Die SpVgg Freudenstadt im Freudentaumel: Nach dem 3:2-Erfolg in der Relegation über den TSV Frommern gab für Spieler und Fans des frisch gebackenen Landesligisten kein Halten mehr.







Gegen 17 Uhr brachen in Bösingen alle Dämme. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Sebastian Flegr besiegelte den 3:2-Sieg der SpVgg Freudenstadt über den TSV Frommern – und damit den Aufstieg in die Landesliga für das Team von Cheftrainer Elvedin Djekic. Ein großer Teil der 850 Zuschauer hatte sich schon vor der Partie hinter der beiden Spielerbänken eingefunden – gekleidet in blau und weiß, jede gelungene Aktion der Freudenstädter lautstark bejubelnd. Spätestens im Moment des Abpfiffs gab es für die mitgereisten SpVgg-Fans kein Halten mehr.