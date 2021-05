1 Die SpVgg Oberndorf will sich auf die neue Saison optimal vorbereiten, damit der anvisierte Aufstieg in die Kreisliga A realisiert werden kann. Foto: Frei

Trotz hervorragenden Saisonleistungen der SpVgg Oberndorf konnte das Aufstiegsziel in die Kreisliga A aufgrund der Annullierung nicht realisiert werden. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs war die SpVgg Tabellenführer der Kreisliga B 1.

Die "Zweite" der Oberndorfer stand mit sieben Zählern auf dem sechsten Rang der Kreisliga C. Doch nun richtet man bei der SpVgg Oberndorf den Blick hoffnungsvoll nach vorn auf die neue Spielzeit.

Für die Saison 2021/22 steht weiterhin das bewährte Trainer-Duo Michael Letai und Kevin Vurusic (Co-Trainer) zur Verfügung. Die zweite Mannschaft wird vorerst vom bisherigen Co-Trainer Michael Franchini übernommen.

Gut aufgestellt im Nachwuchsbereich

Bei der SpVgg Oberndorf will man die Zeit bis zum Start optimal für die Vorbereitung nutzen. So wird voraussichtlich Dieter Franke (Trainer Leichtathletik) mit gewohnter Motivation den Spielern zu neuer "Spritzigkeit" verhelfen. Mit Sara Sackschewski hat man eine Physiotherapeutin im Betreuungsteam, die die verletzten Spieler bestens versorgt.

Auch im Nachwuchsbereich ist man bei der SpVgg Oberndorf gut aufgestellt, konnten einige neue Spieler gewonnen werden. Zwei A-Junioren aus eigener Reihe werden künftig die aktive Mannschaft unterstützen. Außerdem verstärken vier externe Jugendspieler die SpVgg.

"Wir blicken also gut vorbereitet in die kommende Saison und hoffen, dass sich die aktuelle Lage bald zum Positiven entwickelt. Mit genügend Motivation und Vorfreude wollen wir dann endlich den Aufstieg in die Kreisliga A wieder in Angriff nehmen", so Domino Pintarci von der SpVgg Oberndorf.