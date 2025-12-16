Aufstellung „Kommunaler Wärmeplan“: Noch keine neuen Heizungsvorschriften für Schramberg

Mit dem verabschiedeten „Kommunalen Wärmeplan“ macht sich Schramberg auf den Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung.
Bis 2040 soll die Wärmeversorgung in Baden-Württemberg klimaneutral werden. Schramberg ist deshalb gesetzlich verpflichtet, einen „Kommunalen Wärmplan“ zu erstellen. In Zusammenarbeit mit der Energielenker Projects GmbH aus Fellbach hat die Stadt ab März 2023 einen Entwurf erarbeitet und mehrmals den Gremien vorgelegt. Die endgültige Fassung beschloss der Gemeinderat mehrheitlich auf seiner letzten Sitzung, außerdem dessen Weiterleitung an das Regierungspräsidium Freiburg zur abschließenden Prüfung. Peter Bösch (CDU) hatte sich enthalten und Frank Kuner (Aktive Bürger) mit Nein gestimmt.