Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß in Leverkusen spielen lassen

12 Trainer Sebastian Hoeneß hat mit dem VfB noch nie gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Foto: Baumann/Volker Müller 12 Bilder - Fotostrecke öffnen Seit 15 Pflichtspielen hat der VfB nicht mehr gegen Leverkusen gewonnen. Mit dieser möglichen Aufstellung versucht Trainer Sebastian Hoeneß, das an diesem Samstag zu ändern.







Der 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an, doch erstmals in dieser Runde tritt der VfB im sogenannten Topspiel der Woche am Samstag um 18.30 Uhr an. Dann geht es in der Bay-Arena von Leverkusen nach der kurzen Winterpause gegen den Dritten der Liga – und damit gleich gegen einen ganz harten Prüfstein. Auch wenn der Meister von 2024 etwa mit dem für Algerien beim Afrika-Cup weilenden Ibrahim Maza auf einen wichtigen Ideengeber verzichten muss.