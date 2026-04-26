Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen Werder Bremen spielen lassen

Gegen Werder Bremen will der VfB an diesem Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Heimsieg seine Ambitionen für die Königsklasse unterstreichen. Wir haben die erwartete Startaufstellung.
Die Überdosis an Glücksgefühlen, wie der Trainer Sebastian Hoeneß seine Stimmungslage nach dem erneuten Einzug ins DFB-Pokalfinale umschrieb, sie ist noch nicht ganz abgebaut – schon geht es für sein Team in der Bundesliga an diesem Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen weiter. Dabei heißt das Ziel jetzt klar Qualifikation für die Champions League.