Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen Werder Bremen spielen lassen

Gegen Werder Bremen will der VfB an diesem Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Heimsieg seine Ambitionen für die Königsklasse unterstreichen. Wir haben die erwartete Startaufstellung.

Die Überdosis an Glücksgefühlen, wie der Trainer Sebastian Hoeneß seine Stimmungslage nach dem erneuten Einzug ins DFB-Pokalfinale umschrieb, sie ist noch nicht ganz abgebaut – schon geht es für sein Team in der Bundesliga an diesem Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen weiter. Dabei heißt das Ziel jetzt klar Qualifikation für die Champions League.

„Wir wollen vor unseren Fans wieder gut vorbereitet ein richtig starkes Spiel machen – und am besten drei Punkte holen“, sagt Hoeneß vor dem Duell der beiden Traditionsclubs, dem Dritten (Werder) und Vierten (VfB) in der Ewigen Tabelle der Bundesliga. Aktuell liegen die Bremer mit fünf Punkten Vorsprung auf den FC St. Pauli und den Relegationsplatz auf dem viertletzten Rang.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgart International Deshalb hat der VfB einen Platz in der Europa League sicher Unabhängig vom Ausgang des Pokalfinales und der restlichen Spiele in der Bundesliga: Dem VfB ist die Teilnahme an der Europa League nicht mehr zu nehmen.

Es geht also weiter gegen den Abstieg für das Team von Trainer Daniel Thioune, das in der Vorwoche mit dem 3:1-Erfolg über den Hamburger SV einen wichtigen Sieg landete. Im Hinspiel gewann der VfB an der Weser glatt mit 4:0. Im Vergleich zum Pokal werden Veränderungen an der Startaufstellung erwartet. So dürfte neben Chema im Mittelfeld und dem Innenverteidiger Luca Jaquez auch der gegen den SC Freiburg bärenstarke Bilal El Khannouss in die Startelf rücken.

In der Bildergalerie finden Sie unseren Aufstellungstipp für das Spiel gegen Werder Bremen. Viel Spaß beim Durchklicken!