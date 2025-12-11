Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen Maccabi Tel Aviv spielen lassen

12 Trainer Sebastian Hoeneß will mit seinem Team gegen Maccabi Tel Aviv drei Punkte einfahren. Foto: Baumann/Julia Rahn 12 Bilder - Fotostrecke öffnen Gegen den israelischen Meister Maccabi Tel Aviv will der VfB mit einem Sieg in die K.-o.-Phase der Europa League einziehen. Wir haben die mögliche Aufstellung der Stuttgarter.







Link kopiert



Gegen den israelischen Meister Maccabi Tel Aviv will sich das Team des VfB Stuttgart um den Cheftrainer Sebastain Hoeneß allein auf seine fußballerischen Aufgaben konzentrieren. „Für uns geht es nur um den Sport“, sagte Hoeneß. „Ich weiß natürlich, dass es gerade für unsere Fans sehr hohe Anforderungen gibt. Das ist schade, das will keiner. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will auch jeder das höchste Maß an Sicherheit. Und da vertrauen wir einfach den Behörden.“