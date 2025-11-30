Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen den Hamburger SV spielen lassen

12 Auch im Duell beim Hamburger SV will sich VfB-Trainer Sebastian Hoeneß wie zuletzt in Deventer möglichst über einen Sieg freuen. Foto: IMAGO/Ulrich Hufnagel 12 Bilder - Fotostrecke öffnen An diesem Sonntag (15.30 Uhr) kommt es zum ersten Bundesligaduell mit dem Hamburger SV seit 2018. Mit dieser Aufstellung wird der VfB im Volksparkstadion erwartet.







Es ist das alte Duell zweier Bundesliga-Traditionsvereine, das es im deutschen Fußball-Oberhaus zuletzt im Frühjahr 2018 gegeben hat. Wenn der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr) beim Hamburger SV antritt, dann ist das auch ein Aufeinandertreffen zweier Größen des deutschen Fußballs: In der ewigen Tabelle der Bundesliga liegt der VfB auf Platz vier, der HSV folgt zwei Positionen dahinter auf Rang sechs.