Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen den FC Porto spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß gegen den FC Porto spielen lassen

„Jetzt geht es ans Eingemachte", sagt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Heimspiel gegen den FC Porto. Foto: Baumann/Julia Rahn







Der VfB kann sich an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL und Nitro) im Hinspiel des Achtelfinales der Europa League gegen den FC Porto selbst den Weg ebnen, um letztlich einen weiteren Meilenstein in der Clubgeschichte zu setzen. Schließlich haben die Stuttgarter seit 1998, als sie unter dem Trainer Joachim Löw letztlich das Endspiel im Europapokal der Pokalsieger gegen den FC Chelsea mit 0:1 verloren, kein internationales Viertelfinale mehr erreicht.