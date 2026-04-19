Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß beim FC Bayern spielen lassen

Der VfB will sich im Spiel beim designierten Meister FC Bayern München an diesem Sonntag (17.30 Uhr) achtbar schlagen. Mit dieser Startelf könnte es Trainer Hoeneß probieren.
Vor dem Südschlager beim FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr) hat der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß einen gewichtigen Ausfall zu verkraften – aber ansonsten die Qual der Wahl. Wegen einer Gelbsperre kann Toptorjäger Deniz Undav nicht spielen, ansonsten aber sind beim Auftritt des Pokalsiegers beim Meister alle Spieler im Stuttgarter Kader fit.