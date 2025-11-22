Aufstellung des VfB: So will Sebastian Hoeneß in Dortmund spielen lassen

In Dortmund will der VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) möglichst den sechsten Sieg in Serie gegen den BVB holen. In dieser Aufstellung werden die Stuttgarter erwartet.
Die vergangenen fünf Pflichtspiele (viermal Liga, einmal DFB-Pokal) gegen den VfB Stuttgart hat der BVB mit Trainer Niko Kovac allesamt verloren. „Ich kann nachvollziehen, dass man das jetzt herausholt“, sagte Kovac vor dem Top-Duell der Bayern-Verfolger am Samstag (15.30 Uhr,) ohne genervt zu wirken. „Dann wird es halt Zeit, dieses Spiel zu gewinnen.“