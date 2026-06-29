Aufsteiger SSC Donaueschingen: Almir Smakovic – ein Coach, der weiß, wie Aufstieg geht

Mit dem SSC Donaueschingen feiert er seinen siebten Aufstiegstriumph. Auch in der Kreisliga A werden die Baaremer verstärkt auf ihre jungen Spieler setzen.
Nach drei Jahren kehrt der SSC Donaueschingen in die Kreisliga A2 zurück. Trainer Almir Smakovic atmete nach dem entscheidenden 2:1 gegen den FV Tennenbronn im letzten Spiel der kleinen Aufstiegsrunde tief durch. „Es war ein hartes Stück Arbeit – das 0:0 in Öfingen und jetzt das 2:1 gegen den FV Tennenbronn II. Darum bin ich wirklich froh, dass wir unser Ziel erreicht haben.“