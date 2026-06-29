Aufsteiger SSC Donaueschingen: Almir Smakovic – ein Coach, der weiß, wie Aufstieg geht

Mit dem SSC Donaueschingen feiert er seinen siebten Aufstiegstriumph. Auch in der Kreisliga A werden die Baaremer verstärkt auf ihre jungen Spieler setzen.

Nach drei Jahren kehrt der SSC Donaueschingen in die Kreisliga A2 zurück. Trainer Almir Smakovic atmete nach dem entscheidenden 2:1 gegen den FV Tennenbronn im letzten Spiel der kleinen Aufstiegsrunde tief durch. „Es war ein hartes Stück Arbeit – das 0:0 in Öfingen und jetzt das 2:1 gegen den FV Tennenbronn II. Darum bin ich wirklich froh, dass wir unser Ziel erreicht haben.“

Smakovic hatte in Marcel Riedel und A-Junior Henri Sauser die Matchwinner. Ausgerechnet ein Junior, immerhin standen dem SSC 22 Akteure zur Verfügung. „Ein Zeichen in die Zukunft. Wir werden keine Neuzugänge haben. Unser ist groß genug. Wir haben viele gute Nachwuchsspieler, die dazustoßen.“https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.bezirksliga-sg-fischbach-weiler-schritt-fuer-schritt-kontinuierlich-nach-oben.43d9881a-abf9-414d-8376-115cc6e4297d.html

Gegenüber dem Mittwoch-Spiel in Öfingen hatte Smakovic gegen Tennenbronn fünf Mann rotieren lassen, damit die Mannschaft mit ihren Kräften haushalten konnte.

Die 500 Fans fieberten am „Glutofen Kunstrasen“ dem Abpfiff entgegen, je länger der Gast das 2:2 nicht erzielen konnte. Für Smakovic war es somit bereits der siebte Aufstieg! Zuvor dreimal mit der FSV Schwenningen in die Kreisliga A und Bezirksliga (2), dazu als Spielertrainer mit Bratstvo Villingen in die Bezirksliga und zweimal als Spieler mit Bratstvo in die Bezirks-und Landesliga.