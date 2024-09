Aufsteiger setzt Ausrufezeichen: Der FSV Seelbach ärgert den Spitzenreiter SV Niederschopfheim

1 Der FSV Seelbach (hier in den blauen Trikots) traf vor Heimpublikum auf den Spitzenreiter der Landesliga SV Niederschopfheim (in Weiß). Foto: Künstle

Für den frisch aufgestiegenen FSV war es ein Heimspiel gegen einen Top-Gegner mit gutem Ausgang. Die Gäste waren zwar der klare Favorit, gaben den Sieg aber noch aus der Hand.









Link kopiert



Landesliga: FSV Seelbach – SV Niederschopfheim 1:1 (0:1). Mit der Punkteteilung sind die Seelbacher äußerst zufrieden. Als Aufsteiger über die Relegation in die Landesliga erwartete die Seelbacher Elf am Sonntagnachmittag eine besonders schwere Aufgabe. Schon in der vergangenen Spielzeit gehörte der SV Niederschopfheim zu den Spitzenteams der Liga. Auch in der noch jungen Saison hat die Elf von Trainer Jan Herdrich ihre Stärke bereits unter Beweis gestellt. Mit zehn Punkten steht das Team auf Platz eins. Für den Außenseiter war es allerdings kein Grund, klein bei zu geben.