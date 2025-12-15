Aufsteiger in Topform: HSG Rottweil überwinter auf dem dritten Platz

Mit einem konzentrierten 30:27-Auswärtserfolg bei der SV Remshalden schließt die HSG Rottweil das Jahr erfolgreich ab und sichert sich aus eigener Kraft den dritten Platz.
SV Remshalden – HSG Rottweil 27:30 (10:14). Die HSG tat sich zu Beginn schwer, ins Spiel zu finden. Remshalden setzte bewusst auf sehr lange Angriffe und versuchte, das Tempo aus der Partie zu nehmen. „Remshalden hat extrem lange Angriffe gespielt“, erklärte Trainer Michael Huber nach der Begegnung. Dadurch kamen die Rottweiler zunächst nur zu wenigen eigenen Abschlüssen und konnten ihre Chancen nicht konsequent genug nutzen, um sich früh abzusetzen. Bis zur 20. Minute blieb die Partie ausgeglichen.