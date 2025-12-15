Aufsteiger in Topform: HSG Rottweil überwinter auf dem dritten Platz

Mit einem konzentrierten 30:27-Auswärtserfolg bei der SV Remshalden schließt die HSG Rottweil das Jahr erfolgreich ab und sichert sich aus eigener Kraft den dritten Platz.

SV Remshalden – HSG Rottweil 27:30 (10:14). Die HSG tat sich zu Beginn schwer, ins Spiel zu finden. Remshalden setzte bewusst auf sehr lange Angriffe und versuchte, das Tempo aus der Partie zu nehmen. „Remshalden hat extrem lange Angriffe gespielt“, erklärte Trainer Michael Huber nach der Begegnung. Dadurch kamen die Rottweiler zunächst nur zu wenigen eigenen Abschlüssen und konnten ihre Chancen nicht konsequent genug nutzen, um sich früh abzusetzen. Bis zur 20. Minute blieb die Partie ausgeglichen.

Erst beim Stand von 10:10 konnte sich die HSG erstmals etwas Luft verschaffen. Ein Tempogegenstoß von Luca Wälde leitete eine starke Phase ein, in der auch Jens Haberkorn, Joscha Slongo und Timo Hildebrand trafen. Knapp neun Minuten lang ließ Rottweil kein Gegentor zu und erspielte sich dank einer sehr stabilen Abwehrführung eine 14:10-Pausenführung.

Nach der Pause drehen die Rottweiler auf

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die HSG deutlich entschlossener. Offensiv wurde der Ball schneller bewegt und defensiv weiterhin konsequent gearbeitet, sodass der Vorsprung bis zur 40. Minute auf 20:14 anwuchs. „Wir konnten über die komplette zweite Halbzeit einen kleinen Vorsprung halten und hatten das Spiel unter Kontrolle“, so Huber.

Die HSG verteidigte aufmerksam und nutzte Ballgewinne zu schnellen Toren. Zwar verkürzte Remshalden den Rückstand in der Folge nochmals, doch wirklich in Bedrängnis gerieten die Gäste nicht mehr.

Auch eine Rote Karte hat keinen Einfluss mehr

In der Schlussphase übernahmen vor allem Timo Hildebrand, Nico Singer und Kajetan Beyer Verantwortung und hielten den Drei-Tore-Vorsprung sicher fest. Hildebrand war mit neun Treffern erneut bester Werfer der HSG. Eine Rote Karte gegen Jens Haberkorn in der letzten Spielminute blieb ohne Auswirkungen auf das Ergebnis. „Wir haben unser Ziel erreicht und das letzte Spiel 2025 erfolgreich abgeschlossen“, zog Huber ein positives Fazit. Mit dem 30:27-Erfolg verteidigt die HSG Rottweil Platz drei und geht mit einem guten Gefühl sowie zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger Fellbach in die Winterpause. Zudem stehen nach den 13 anstrengenden Wochen und der nun anstehenden Erholungsphase zu Beginn der Rückrunde attraktive 3 Heimspiele an. HSG Rottweil: Christoph Endres, Steffen Franz - Timo Hildebrand (9), Nico Singer (5), Kajetan Beyer (4), Jens Haberkorn (3), Andreas Eisenack (2), Niklas Hummel (2), Gabriel Schweizer (2), Joscha Slongo (2), Luca Wälde (1), David Eglof, Maximilian Lutz, Patrick Müller, Tim Weber.