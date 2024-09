Aufsteiger hält mit: SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell zeigt Qualität – trotz Niederlage

1 Jakob Kappler (am Ball) kam gegen den TSV Zizishausen sieben Mal erfolgreich zum Torabschluss. Foto: Wurster/ROLAND WURSTER

Aufsteiger SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell verliert sein erstes Saisonspiel in der Landesliga gegen den TSV Zizishausen. Die Niederlage gibt jedoch Hoffnung, in der neuen Liga mithalten zu können.









SG Hirsau/Calw/Bad Liebenz. – TSV Zizishausen 28:30 (13:14). Am Ende der letzten Saison war der Jubel bei den Handball-Männern der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell groß: Die langersehnte Meisterschaft in der Bezirksliga und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga waren geschafft. Entsprechend motiviert war das Team, direkt im ersten Spiel gegen die Mitaufsteiger aus Zizishausen auch in der neuen Liga die mannschaftseigenen Qualitäten unter Beweis zu stellen.