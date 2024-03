1 Verleger Eberhard Ebner starb im Alter von 94 Jahren (Archivfoto). Foto: imago images/Eventpress/Eventpress Schulz via www.imago-images.de

Der Verleger Eberhard Ebner ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 94 Jahren in seiner Heimat Ulm.









Der baden-württembergische Verleger Eberhard Ebner ist tot. Er starb am Karfreitag im Alter von 94 Jahren in seiner Heimatstadt Ulm, wie der Chefredakteur der „Südwest Presse“, Ulrich Becker, am Samstag mitteilte. Ebner war er unter anderem 16 Jahre lang Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), dessen Ehrenpräsidiumsmitglied er auch wurde.