Aufsichtsrat des VfB Stuttgart: Robert Ader – das ist der neue Porsche-Mann beim VfB

Der 50-Jährige erhält einen Sitz im Kontrollgremium des Pokalsiegers. Mit dem Fußball verbindet den Topmanager dabei einiges.
Sein Herz hängt am Fußball. Von Jugendtagen an. So hat Robert Ader, der in Mainz aufgewachsen ist, lange den FSV Mainz 05 auf seinem sportlichem Weg von der Oberliga bis in die Bundesliga als Zuschauer begleitet. Doch seit 2001 arbeitet der Marketing- und Vertriebsexperte nicht nur bei der Porsche AG, sondern er lebt mit seiner Familie auch in Stuttgart – und seither geht er regelmäßig zum VfB. Nun verbindet sich die berufliche Aufgabe mit der privaten Leidenschaft, denn der 50-Jährige erhält einen Sitz im Aufsichtsrat des Pokalsiegers.