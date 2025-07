Aufsicht: Kampf gegen Geldwäsche: Neue EU-Behörde in Frankfurt startet

Kampf gegen Geldwäsche: Neue EU-Behörde in Frankfurt startet

2 Finanzplatz Frankfurt: Die neue EU-Behörde soll von hier aus Geldwäsche in Europa bekämpfen (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Frankfurt wird Europas Zentrum bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Die EU bringt eine Behörde gegen Milliarden aus dunklen Kanälen an den Start. Dabei gilt gerade Deutschland als Geldwäsche-Paradies.







Frankfurt/Main - Kriminalität, Korruption, Schwarzarbeit: Jährlich werden Milliardenbeträge aus illegalen Quellen in Europa in die reguläre Wirtschaft geschleust. Jetzt soll eine neue EU-Behörde in Frankfurt Geldwäsche effektiver bekämpfen. Dazu hat die Europäische Union eine neue Instanz geschaffen - die "Anti-Money Laundering Authority" (Amla). Nun nimmt sie ihre Arbeit auf.