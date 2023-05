Längere Zeit kreiste am frühen Dienstagnachmittag ein Hubschrauber der Bundespolizei am Himmel über Lahr und Kippenheim.

Der Hubschrauber-Besatzung war eine Person aufgefallen, die sich verdächtig nahe am Gleis aufhielt – was sie in dem Fall aber tatsächlich durfte.

Wie Dieter Hutt, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, ergaben Recherchen am Boden, dass es sich um einen Rangierer des Fahrzeuglogistikers Mosolf handelte, der gerade mit Verladearbeiten an einem Zug beschäftigt war.

Als sich der Sachverhalt geklärt hatte, habe der Hubschrauber seinen routinemäßigen Kontrollflug entlang der Rheintalbahn fortgesetzt, so Hutt.