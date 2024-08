Aufsehenerregender Mord: Mann in Thailand ermordet - Filmstar-Sohn verurteilt

Der Mord an einem kolumbianischen Chirurgen vor einem Jahr in Thailand hatte im Heimatland des Opfers, vor allem aber in Spanien viel Aufsehen erregt. Denn der Täter ist Sohn eines spanischen Promis.

Madrid/Bangkok - Der Sohn eines spanischen Filmstars ist in Thailand wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Daniel Sancho müsse nach dem Urteil zudem der Familie des Opfers - einem kolumbianischen Schönheitschirurgen - eine Entschädigung von vier Millionen Baht (105.000 Euro) zahlen, berichteten der staatliche spanische TV-Sender RTVE und weitere spanische Medien, die wegen der Bedeutung des Falles im Land zum Teil mit Reportern vor Ort im Gericht auf der Insel Koh Samui im Süden Thailands waren.

Der Festnahme des 30-jährigen Kochs und Influencers hatte vor einem Jahr nicht nur in Thailand und Kolumbien, sondern auch und vor allem in Spanien Riesenaufsehen ausgelöst. Der Vater des Täters ist nämlich der sehr bekannte und erfolgreiche Schauspieler Rodolfo Sancho ("The Man From Rome - Der Vatikan Code").

Gegen das Urteil kann Einspruch vor dem Berufungsgericht und falls nötig später auch beim Obersten Gericht Thailands eingelegt werden. Wie die Anwälte von Sancho verfahren wollen, wurde zunächst nicht bekannt. Der Spanier hätte in Thailand auch zum Tode verurteilt werden können.