1 Die Treppe bei der Bahnhofsunterführung – hier bedienten sich die Täter wohl an den Steinen, die sie mutmaßlich auf Passanten warfen. Foto: Schölzel

„Achtung, bitte aufpassen“, schreibt eine Facebook-Benutzerin. Der Grund: Bereits mehrmals habe sie beobachtet, wie in der Bahnhofsunterführung in Schwenningen mit großen Steinen auf Passanten geworfen wurde. Die Täter wurden noch nicht ausfindig gemacht, doch ein Augenzeuge bringt jetzt Licht ins Dunkel. Wer ist der Steine-Werfer von Schwenningen?









In der Unterführung am Bahnhof in Schwenningen ist derzeit Vorsicht geboten – viele Schwenninger befinden sich in Aufruhr und Sorge.