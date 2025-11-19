Aufruhr in Gechingen: Gemeinderäte tagen wegen Grillbox bis nach Mitternacht

In Gechingen gingen seit Bekanntgabe der Tagesordnung für die jüngste Gemeinderatssitzung die Wogen hoch. Ein Bauantrag auf nachträgliche Genehmigung einer Erweiterung des in Nähe der Erddeponie liegenden Brennholzhandels und der Brennholzaufbereitung stand zur Entscheidung an. In diesem Zuge sollte die Nutzung der beiden dort aufgestellten „Grillboxen“ oder Aufenthaltscontainer, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, als Treffpunkt für Gruppen und zum Feiern unterschiedlicher Anlässe untersagt werden.

In den sozialen Medien wurde aufgerufen, zahlreich in die Sitzung zu kommen und eine Petition, die innerhalb kurzer Zeit mehr als 900 Unterstützer gewonnen hat, machten deutlich, wie sehr die Grillboxen von der Dorfgemeinschaft geschätzt und genutzt werden. Zur Sitzung haben sich mehr als 50 Zuhörer versammelt.

Um was geht es genau?

Genau das war für einen außenstehenden Zuhörer schwer zu erfassen. Der Brennholzhandel Schwarz besteht seit 2013 unweit der Erddeponie auf eigenem und von der Gemeinde gepachteten Grundstücken. 2018 wurde erweitert, gefördert von der Europäischen Union und von Leader Heckengäu. Seit 2015 beschäftigt Schwarz Mitarbeiter der GWW Gemeinnützige Wohn- und Werkstätten mit besonderem Förder- und Betreuungsbedarf sowie Minijobber. Für diese wurden Container als Pausenräume ausgebaut und gestaltet, die auch als die besagten Grillboxen für andere Feiern oder Treffen gemietet werden können. Die Grillboxen sind mobil und einfach zu transportieren, zum Beispiel kommt eine jeweils beim Gechinger Weihnachtsmarkt zum Einsatz.

Das sagt der Bürgermeister

Im Außenbereich ist nach der Gesetzeslage und laut den Ausführungen des Bürgermeisters nur der Brennholzhandel gestattet, die Nutzung der Grillboxen nicht. Deshalb sollte der Gemeinderat laut Sitzungsvorlage den im Bauantrag aufgeführten baulichen Anlagen, die mit dem Brennholzhandel in Verbindung stehen, sein Einvernehmen erteilen. Die „gewerbliche Nutzung der Aufenthaltscontainer als Grillboxen kann aus rechtlicher Sicht im Außenbereich nicht gestattet werden (Nutzungsverbot für „Feiern“)“ heißt es weiter. Für die Nutzung als Pausenraum für die GWW-Mitarbeiter und Minijobber sei eine Grillbox ausreichend, deshalb soll das Einvernehmen für die zweite versagt werden.

Zuhörer brauchen langen Atem

Zuhörer und Räte brauchten einen langen Atem, denn es ging schon auf 22 Uhr zu, als dieser Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde. Bereits im Einwohnergespräch zu Beginn der Sitzung hat Michael Schwarz, Inhaber des Brennholzhandels, zur Entwicklung des Betriebs und zum Nutzen der Grillboxen für die Gemeinschaft Stellung bezogen. Er betonte, dass er nicht Initiator dessen ist, „was seit letzter Woche passiert ist“, aber „ich möchte danke sagen dafür“. Er möchte seine Energie „nicht in Widerstand stecken, sondern in das Miteinander„.

Häußler ist der Meinung, dass Schwarz „den Bogen überspannt“ hat, weil er versäumt hat, Genehmigungsanträge für die Grillboxen und auch für den seit Längerem genutzten Lagerplatz für Langholz entlang der Zufahrtsstraße zu stellen.

Das sagen die Gemeinderäte

In der Diskussion der Gemeinderäte wurde deutlich, dass der weit überwiegende Teil die Grillboxen als Treffpunkt und Feiermöglichkeit erhalten möchten. Der Schultes betonte immer wieder, dass er und auch die Räte einen Amtseid geleistet haben, sich an Recht und Gesetz zu halten. „Sympathie ist nicht der Maßstab“ und „Baurecht wird nicht über eine Petition geregelt“ betonte er. Wenn der Gemeinderat rechtswidrig sein Einvernehmen erteile, müsse er widersprechen, zeigte er Konsequenzen auf.

Gleichzeitig berichtete der Rathauschef von einem nachmittäglichen Gespräch mit der Baurechtsbehörde, dort werde der Bedarf nach Feiermöglichkeiten gesehen. Er warb dafür, wie im mehrteiligen Beschluss in der Vorlage vorgeschlagen, die Nutzung der Grillboxen für gewerbliche Veranstaltungen und sonstige Feiern zu untersagen, aber das Angebot der Behörde zu einem weiteren Gespräch anzunehmen. Teilnehmen sollen Schwarz, Bürgermeister sowie Räte aus jeder Fraktion.

„Ich finde es klasse, Gechingen braucht sowas wie die Grillboxen“, sagte Gemeinderätin Bettina Schöttmer. Sie sah „ein größeres Dilemma zwischen dem, was wir wollen, aber das Landratsamt sagt Nein“. Das tue ihr im Herzen weh.

Ähnlich äußerte sich Heike Pfeifle. Sie sei fast vom Glauben abgefallen, als sie gehört habe, dass „diese tolle Sache“ nicht genehmigt ist. Mit der Gesprächsmöglichkeit gelte es jetzt, „den Grillboxen ein Weiterleben“ zu erhalten. Dafür dankte sie dem Schultes ausdrücklich.

Gerhard Mörk sah eine Möglichkeit, dort draußen einen Bebauungsplan aufzustellen. Für die Freien Wähler sagte Klaus Böttinger: „Wir sehen in den Grillboxen einen besonderen Mehrwert für unsere Gemeinde“, im geltenden Paragrafen 35 des Baugesetzbuches seien auch Ausnahmen möglich, „die sind bisher noch nicht thematisiert worden“.

Ratskollege Simon Klass wollte vertagen, bis das Gespräch stattgefunden hat. Das gehe aus Fristgründen nicht, „wir müssen heute entscheiden“, so Häußler. Leonhard Wilhelm fehlte „das deutliche Zeichen ans LRA dafür, dass Mehrheit für den Erhalt der Grillbox ist“. Miguel Pieres-Marquez versteht „langsam, warum in unserem Land nichts vorwärts geht. Man schaue mal auf die vollen Ränge um diese Uhrzeit, das zeige die Wichtigkeit.“ Jürgen Groß will dagegen stimmen, „ich habe ein Problem damit, wenn Dinge gemacht werden, die nachträglich genehmigt werden sollen“.

„Herr Häußler hat gesagt, er schaut weg“

„Es ging nicht darum, zu tricksen“, sagte Schwarz, die Grillboxen seien entstanden als Pausenboxen. Sie seien mobil, auch das LRA habe schon Weihnachtsfeiern abgehalten und habe jetzt sieben Jahre zugeschaut, „auch Herr Häußler hat gesagt, er schaut weg“.

Zur Geisterstunde wurde der für die Zuhörer wichtigste Beschlussteil gefasst. Das Gremium hat sich mit zehn Ja-Stimmen gegen vier Nein-Stimmen für das Feiern in den Grillboxen entschieden mit der Option des Gesprächs bei der Behörde. Für den Bürgermeister heißt das, dass er zum ersten Mal in 31 Amtsjahren aus den genannten rechtlichen Gründen einem Beschluss des Gremiums offiziell widersprechen muss.