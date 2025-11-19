Aufruhr in Gechingen: Gemeinderäte tagen wegen Grillbox bis nach Mitternacht

Feiern in der Grillbox wollte die Gemeinde Gechingen künftig versagen. Das sorgte für gehörig Aufruhr in der Dorfgemeinschaft.
In Gechingen gingen seit Bekanntgabe der Tagesordnung für die jüngste Gemeinderatssitzung die Wogen hoch. Ein Bauantrag auf nachträgliche Genehmigung einer Erweiterung des in Nähe der Erddeponie liegenden Brennholzhandels und der Brennholzaufbereitung stand zur Entscheidung an. In diesem Zuge sollte die Nutzung der beiden dort aufgestellten „Grillboxen“ oder Aufenthaltscontainer, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, als Treffpunkt für Gruppen und zum Feiern unterschiedlicher Anlässe untersagt werden.