1 Seriöse Firmen liefern gute Arbeit ab. Foto: Rath

In Christophstal haben schottische Bauarbeiter eine Einfahrt aufgerissen, ohne Auftrag. Danach teerten sie die Fläche. Als sie fertig waren, verlangten die fliegenden Handwerker 14 000 Euro – in bar.















Freudenstadt-Christophstal - Andreas Peldszus berichtet von einem schottischen Bauarbeiter, der am Morgen des 24. Februars an den Streichelzoo Herrenwies Hof in Christophstal gekommen sei. Der Brite machte Peldszus ein Angebot: "In schlechtem Deutsch erklärte er mir, dass seine Firma einen Teerrest übrig habe, den er für einen hohen Preis entsorgen müsste, weshalb er damit gerne diese Einfahrt teeren würde", fährt der 55-Jährige fort. Der Preis: 35 Euro pro Quadratmeter.

Kolonne legt einfach los

Da Peldszus nicht der Inhaber des Hofs ist, habe er dem Arbeiter gesagt, er solle am nächsten Tag wiederkommen, um mit Gudrun Zwißler, Lebensgefährtin von Peldszus und Inhaberin des Hofs, zu sprechen.

Nachmittags sei der Bautrupp dann ohne Erlaubnis auf das Gelände, auf dem zu dieser Zeit keiner aufgehalten habe, und habe begonnen, den Mineralbetonboden der Einfahrt mit Baumaschinen aufzureißen. Als Zwißler um 5 Uhr am Hof ankam, suchte sie das Gespräch mit dem vermeintlichen Bauleiter. "Man konnte sich kaum unterhalten. Ich kann nicht gut Englisch und er konnte kaum Deutsch", so Zwißler.

Da der Mineralbetonboden schon aufgerissen war, sei ihr keine andere Möglichkeit geblieben, als die Prozedur zu dulden. In insgesamt drei Tagen habe die siebenköpfige Baukolonne dann die komplette Einfahrt geteert. "Die Rede war von einem ›Teerrest‹. Wir dachten da an vielleicht 30 Quadratmeter. Am Ende waren es 450", sagt Zwißler.

14 000 Euro in bar

Nach getaner Arbeit habe der Bauleiter 14 000 Euro in Bargeld von Zwißler verlangt. Nachdem Zwißler angemerkt habe, dass in dem Preis keine Mehrwertsteuer miteinbegriffen wäre, seien 17 100 Euro verlangt worden. Eine Rechnung habe Zwißler selbst auf mehrmalige Nachfrage nicht erhalten. "Er hatte einen Schmierzettel, auf dem ein Name und ein IBAN stand", so Zwißler. Peldszus und Zwißler waren sich einig, nicht zu zahlen.

Die Qualität des Asphalts sei sehr schlecht. "An mehreren Stellen dringt schon Wasser aus dem Boden durch den Teer", erklärt Peldszus. Aus diesem Grund sei er gerade auf der Suche nach einem Gutachter, der den Zustand des Teers bewerten soll. Nachdem die Bauarbeiter mehrere Male auf den Hof gekommen seien, um das Geld zu kassieren, seien Zwißler und Peldszus am 8. März zu Polizei Freudenstadt gegangen und hätten dort den Vorfall gemeldet.

Rechnung? Fehlanzeige

Polizisten seien auf den Hof gekommen und hätten die Personalien von zwei der Arbeiter aufgenommen, so Peldszus. Erst dann hätten diese eine Art Rechnung ausgestellt. Vor Zwißlers und Peldszus Augen habe einer der Bauarbeiter den IBAN einer Bank-Karte aus seinem Geldbeutel auf ein vorgefertigtes Dokument abgeschrieben. Zwißler und Peldszus hätten den Vorfall bereits ihrer Versicherung gemeldet. Jetzt solle jetzt ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden. Auf jeden Fall haben Zwißler und Peldszus Ärger am Hals. "Wir wollen darauf aufmerksam machen. Hoffentlich können wir dadurch andere vor dem bewahren, was uns passiert ist", so Zwißler abschließend.