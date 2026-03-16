Aufruf in Schömberg: „Rettet das letzte historische Denkmal unseres Städtles“

Der Gemeinderat Schömberg entscheidet am Mittwoch, wie es beim Rathausneubau weitergeht. Die Bürgerschaft ruft zur Rettung auf.
Dachreiter – ja oder nein? Wie bereits Ende Februar steht in Schömberg die Thematik Rathausneubau kommenden Mittwoch erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Es geht zunächst los mit der Kostenschätzung. Sämtliche beteiligten Büros werden vor Ort sein und die Planungen präsentieren. Die Vorentwurfsplanung soll sogleich vom Gemeinderat beschlossen werden. Diese nimmt laut Sitzungsvorlage, wo immer möglich, das Wettbewerbsergebnis auf und folgt entlang der Förderkriterien im Landessanierungsprogramm dem strikten Prinzip der Nachhaltigkeit.