Aufruf des Haslacher Club 82: Kurzzeitpflege in Familien gesucht

1 Melanie Hug (links) und Marion Eisenmann vom Haslacher Club 82 initiieren ein neues Projekt und suchen zur kurzfristigen Unterbringung von Menschen mit Behinderung ab 2026 verschiedene Pflegefamilien Foto: Störr

Der Haslacher Club 82 will künftig Kurzzeit-Pflegeplätze für Menschen mit Behinderung in der Raumschaft Haslach anbieten. Dazu gibt es am Dienstag, 18. März, ab 18.30 Uhr einen Informationsabend.









Link kopiert



Der Haslacher Club 82 hat 23 Jahre lang die Kurzzeit-Pflegeeinrichtung WAK – Wohnen am Kreisel in den heutigen Geschäftsräumen in der Grafenstraße betrieben. Mit der Änderung der Landesheimbauverordnung und den damit einhergehenden, nicht zu stemmenden Auflagen, sowie dem Fachkräftemangel musste die Einrichtung im März 2018 geschlossen werden. Schon damals erklärte Melanie Hug: „Es entsteht eine riesige Versorgungslücke.“