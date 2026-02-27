Aufruf der Verwaltung: Wie Ratten in Efringen-Kirchen möglichst fern bleiben

Die Gemeinde Efringen-Kirchen ruft dazu auf, im Alltag mit Lebensmittelresten umsichtig umzugehen. Diese gehörten weder ins Spülbecken noch in die Toilette.

Der Eigenbetrieb Abwasser der Gemeinde Efringen-Kirchen ist für Unterhaltung und Betrieb der kommunalen Entwässerungsanlagen zuständig. Dazu zählt auch die Bekämpfung von Ratten im Kanal. Deshalb wird das Kanalnetz regelmäßig auf Anzahl und Verbreitung von Ratten geprüft und Rattenköder ausgelegt. Diese Überwachung erfolgt automatisch, die Daten werden regelmäßig ausgelesen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Die Verwaltung ruft die Bewohner in ihrer Mitteilung dazu auf, Ratten nicht anzulocken. Lebensmittel- und Speisereste gehörten weder ins Spülbecken noch in die Toilette. Verpackungen im Gelben Sack müssten frei von Speiseresten sein, die Säcke sind erst am Tag der Abholung am Straßenrand bereitzustellen, heißt es weiter.

Tüten und Säcke kein Hindernis für Ratten

Gerüche, bei denen der Mensch die Nase rümpft, lockten Ratten an. Tüten und Säcke seien für hungrige Ratten kein Hindernis. Was Hunden, Katzen, Hühnern und Schweinen schmeckt, mögen auch Ratten, heißt es. Deshalb sollten größere Futtermengen ausschließlich in fest verschließbaren Behältern aufbewahrt werden.

Verwaltung: Ratten im Bereich der Kanalisation bitte melden

Auch Vogelfutter schmecke Ratten, deshalb solle man vor allem im Winter darauf achten, welche Tiere man durchfüttert, heißt es weiter. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, keine rohen oder gekochten Speisereste auf den Komposthaufen zu werfen, sondern die Biotonne zu nutzen. Wer Ratten im Bereich der Kanalisation sichtet, wird in der Mitteilung aufgerufen, einen Hinweis per Schadenmelder über die Webseite zu geben: www.efringen-kirchen.de