Aufruf der Verwaltung: Wie Ratten in Efringen-Kirchen möglichst fern bleiben

Die Gemeinde Efringen-Kirchen ruft dazu auf, im Alltag mit Lebensmittelresten umsichtig umzugehen. Diese gehörten weder ins Spülbecken noch in die Toilette.
Der Eigenbetrieb Abwasser der Gemeinde Efringen-Kirchen ist für Unterhaltung und Betrieb der kommunalen Entwässerungsanlagen zuständig. Dazu zählt auch die Bekämpfung von Ratten im Kanal. Deshalb wird das Kanalnetz regelmäßig auf Anzahl und Verbreitung von Ratten geprüft und Rattenköder ausgelegt. Diese Überwachung erfolgt automatisch, die Daten werden regelmäßig ausgelesen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.