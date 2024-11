Der Volkswagen mit dem Fabriknamen Kutsenits wurde laut Stadtsprecher Hannes Herrmann 2015 zugelassen und diente acht Jahre als Bürgerbus im Schramberger Stadtgebiet. Der Kilometerstand beträgt 251 383 Kilometer.

Das Fahrzeug hat acht Sitzplätze und verfügt über Allwetter-Reifen.

Verkauf an Höchstbietenden

Interessierte können sich mit einem Angebot bis zum 8. Dezember per E-Mail an kultur@schramberg.de melden. Verkauft wird an den Höchstbietenden. Es besteht auch die Möglichkeit, unter dieser E-Mail-Adresse eine Terminanfrage zu stellen, um das Fahrzeug, das momentan im Gewerbepark H.A.U. steht, anzuschauen.