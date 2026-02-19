Aufrüstung: Polen gegen europäische Alleingänge bei Atom-Abschreckung

Polens Verteidigungsminister hält nichts von eigenständigen Wegen Europas bei der nuklearen Abschreckung. Er betont die Bedeutung gemeinsamer Entscheidungen innerhalb der Nato.
Warschau - In der Debatte über eine europäische nukleare Abschreckung hat sich Polen gegen Alleingänge ohne die USA ausgesprochen. "Alle Entscheidungen sollten gemeinsam getroffen werden. Wir sind in einem Bündnis mit den USA, mit Frankreich, mit Deutschland und Großbritannien", sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in einem gemeinsamen Interview der Deutschen Presse-Agentur, der PAP und AFP. Die Nato sei ein Organismus, diesen gelte es durch transatlantische Zusammenarbeit zu stärken, nicht zu schwächen.