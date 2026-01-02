Aufregung um Spritpreis-Aussagen: „Autofahrer-feindlich“ – so reagiert der ADAC auf die Austrittswelle

Nach Aussagen zu höheren Spritpreisen kündigen ADAC-Mitglieder öffentlich ihre Mitgliedschaft. Jetzt bezieht Deutschlands größter Automobilklub Stellung.
Autofahrer sind empört, Mitglieder kündigen öffentlich – und Deutschlands größter Automobilclub sieht sich missverstanden. Nach umstrittenen Aussagen von ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand zu höheren Spritpreisen ist eine hitzige Debatte entbrannt, die den Verein (22 Millionen Mitglieder) bis ins neue Jahr verfolgt. Nun reagiert der ADAC auf die Empörungswelle – und nennt konkrete Zahlen zu Austritten.