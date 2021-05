1 Findet nicht alle Corona-Maßnahmen gut – verwahrt sich aber dagegen, ein "Querdenker" zu sein: Landrat Pauli. Foto: Maier

Eine Sprachnachricht von Kreisrat Andreas Hauser, neuerdings Mitglied der Partei "dieBasis" und selbsternannter Corona-Querdenker, schlägt hohe Wellen: Hauser erklärt darin, dass Landrat Günther-Martin Pauli der "Querdenker"-Bewegung "wohlgesonnen" sei.

Zollernalbkreis - Veröffentlicht hat Hauser die Sprachnachricht am Freitagnachmittag um kurz vor 15.30 Uhr im Netzwerk Telegram. An diesem Tag hatte die Kreisverwaltung auf Bitten des Balinger Oberbürgermeisters Helmut Reitemann die für denselben Abend geplante Demo der "Querdenker" und Corona-Maßnahmengegner in Balingen – das "Frühlingserwachen" – aus Gründen des Infektionsschutzes kurzerhand und erstmals verboten.

