Aufregung in Winterlingen Fahrzeug zerfurcht die Langlaufloipe

"Was geht nur in den Köpfen solcher Menschen vor?", fragten sich nicht wenige, die eigens zur Loipe gekommen waren, um sich in der Natur sportlich zu betätigen. Nach den vorgefundenen Spuren muss es sich um einen sehr großen Geländewagen mit auffällig breiter Spur und voluminösen Reifen gehandelt haben. "Es war kein Quad und kein üblicher SUV", meint Maag. Der Fahrer müsse auch über entsprechende Ortskenntnisse verfügen: "Der wusste genau, was er tat." Vermutlich geschah die Tat bereits am Freitag, 8. Januar. Die Gemeinde hatte aufgerufen, Hinweise auf den Täter zu geben. Ein solch großes Fahrzeug müsste eigentlich jemandem aufgefallen sein.

Bislang kein Hinweis auf Verdächtige