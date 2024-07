1 Die fremde Frau gab vor, vom DJK zu sein und forderte die Kinder auf, Foto: Hirschberger/Ralf Hirschberger

In Welschensteinach wurden am Dienstag zwei Grundschüler von einer Frau angesprochen, die vorgab vom DJK zu sein. Die Kinder informierten aber ihre Eltern. Die Schule schlägt Alarm.









Eine unbekannte Frau sprach am vergangenen Dienstag zwei Grundschulkinder auf deren Heimweg in der Talstraße in Welschensteinach an, darüber informierte der Schulleiter der Georg-Schöner-Schule, Michael Mai, alle Eltern in einer Nachricht.