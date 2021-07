1 Eltern haben beobachtet, wie ein Mann im Neubaugebiet in Wellendingen Kinder auf ihrem Schulweg aus dem Auto heraus angesprochen hat. (Symbol-Foto) Foto: © epixproductions – stock.adobe.com

Die Neuwies-Schule und die Eltern sind besorgt. Ein Unbekannter wurde beobachtet, wie er Kinder auf ihrem Schulweg anspricht. Welche Absichten verfolgt der fremde Mann? Die Geschehnisse sind beunruhigend – zumal der Vorfall kein Einzelfall in der Umgebung ist.

Wellendingen - Es ist der Alptraum eines jeden Elternteils: Das Kind läuft alleine von der Schule nach Hause. Ein fremder Mann fängt es ab und will es in sein Auto locken. Was dann passieren würde, mag sich niemand ausdenken. Doch Ähnliches ist laut Angaben von Eltern kürzlich in der Gemeinde Wellendingen passiert. Ein Mann hat dort Kinder auf ihrem Schulweg aus dem Auto heraus angesprochen. Passiert ist den Schülern dabei glücklicherweise nichts. Doch sowohl die Eltern als auch die Schule zeigen sich besorgt.

Die erste Meldung eines solchen Vorfalls ging am vergangenen Donnerstag bei der Wellendinger Grundschule ein, teilt Rektor Harald Gauß auf Anfrage mit. Ein Elternteil habe mitbekommen, wie ein Mann mit einem Auto und einem kleinen weißen Hund Kinder im Neubaugebiet Wellendingen angesprochen hätte. Ein Rottweiler Kennzeichen habe das Auto nicht. "Ich selber habe den Mann noch nicht gesehen", erklärt Gauß, betont aber, dass er den Vorfall ernst nehme.

Kinder wissen, dass sie nicht zu Fremden ins Auto steigen dürfen

Die Stelle, an der der Mann gesichtet wurde, liegt auf dem Schulweg, den ein Teil der Neuwies-Schüler nutzen. Dadurch seien zwar nicht alle Kinder betroffen – viele kämen von der anderen Seite des Ortes zur Schule – doch Gauß gibt zu bedenken, dass der Mann auch an anderer Stelle die Kinder abgreifen könnte.

Zwei Elternteile haben sich bei der Grundschule gemeldet und einen solchen Vorfall beschrieben. Der Rektor zögerte nicht lange. Zunächst hätten die Klassenlehrer mit den Kindern darüber gesprochen. Gauß betont, dass an der Schule generell viel Prävention betrieben wird. Die Kinder wissen, dass sie nicht zu fremden Menschen ins Auto steigen dürfen. Mittlerweile sind auch die Eltern über die Geschehnisse informiert. "Wir wollen Ihnen diese Info nicht vorenthalten, damit Sie zu Hause mit Ihrem Kind auf dieses sensible und wichtige Thema eingehen können", schreibt der Rektor in seiner Mitteilung.

In Denkingen versucht ein Unbekannter, Kinder in sein Auto zu locken

Der Vorfall in Wellendingen ist kein Einzelfall. Auch in der Gemeinde Denkingen im Landkreis Tuttlingen, etwa eine halbe Stunde mit dem Auto von Wellendingen entfernt, wurde ein ähnlicher Vorfall gemeldet. "Wir wurden zweimal darauf angesprochen, dass in Denkingen ein fremder Mann in einem dunklen Auto Kinder anspricht und sie nach Hause zur Mama fahren möchte", heißt es in einer Nachricht eines dortigen Kindergartens an die Eltern.

Der Wellendinger Rektor erklärt, dass er die Sache beobachten wird. In der Vergangenheit sei es laut Gauß noch zu keinerlei solcher Vorfälle gekommen. Generell seien diese Situationen aber schwer einzuschätzen, er nehme sie ernst und wird entsprechend reagieren, sollten weitere Vorfälle gemeldet werden.

Polizei sollte immer informiert werden

Die Polizei kann noch nichts zum Ermittlungsstand in Wellendingen sagen. Laut Polizeipressesprecher Jörg Kluge sei die Thematik sensibel und erfordere ein gewisses Augenmaß. Nicht hinter allen Personen, die Kinder ansprechen, stecken potenzielle Pädophile, sagt er. Grundsätzlich sollte trotzdem immer die Polizei informiert und, sofern möglich, Ermittlungsansätze mitgeliefert werden. Darunter zählen beispielsweise Autokennzeichen oder Personenbeschreibungen.

Kluge rät unbedingt davon ab, dass Betroffene die sozialen Medien für private Aufrufe missbrauchen und dadurch, gewollt oder ungewollt, "Hetzjagden" auf vermeintliche Täter veranstalten. Er betont: "Ermittlungen gehören in die Hände der Spezialisten der Polizei." Außerdem besteht die Gefahr der möglichen Strafbarkeit, wie zum Beispiel durch falsche Verdächtigung. Meldungen solcher Vorfälle seien auf jeden Fall ernst zu nehmen und die Polizei gehe allen Fällen akribisch nach.