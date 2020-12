Aufregung in VS Stadt spurt die Loipen jetzt doch

Umso unverständlicher zeigten sich die Bürger am über die Entscheidung, die Loipen aufgrund der derzeiten Pandemie nicht zu spuren. Als Grund brachte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung am Montag die Befürchtung vor, dass dort "Abstands- und Hygienevorschriften nicht eingehalten werden könnten".

Nachrichtenportale in ganz Deutschland berichteten über die Maßnahme der Stadt – während die Bürger in VS den Kopf schüttelten. Vermutlich gerade als die Verantwortlichen ihre Entscheidung überdenken, formiert sich in der Bürgerschaft der Widerstand, der sich bereits am Montagnachmittag auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten andeutete.

"Das ist ein Unding", äußert sich eine Bürgerin aus Volkertsweiler am Dienstagvormittag zu der Entscheidung. Auf der Loipe, die sich direkt vor ihrer Haustüre befindet, könnten sich die Menschen wunderbar verteilen. Ihren Unmut über die Entscheidung habe sie aber nicht an die Stadtverwaltung richten können, "da ist ja alles dicht – man kann sich nicht beschweren".

Auch FDP-Stadtrat Frank Bonath schaltete sich in die Diskussion ein: "Das einzige, das aktuell erlaubt und möglich ist, ist die Bewegung in der Natur. Und selbst diese will man jetzt wegen Corona einschränken. Das ist nicht zu verstehen." Coronatechnisch sei es risikolos und wichtig für Körper und Geist, die Weite der Natur zu suchen. Bonath: "Dass sich hier gerade jetzt die Stadt Villingen-Schwenningen aus der Verantwortung nimmt und wegen Corona die wenigen Loipenkilometer nicht spurt, ist unverantwortlich."

"Ich bin total entsetzt"

"Ich bin total entsetzt", sagt derweil Christel Müller im Gespräch mit unserer Redaktion. Es sei aus ihrer Sicht kontraproduktiv, nicht zu spuren. Die Wintersportlerin begründet dies auch: "Man muss doch möglichst viele Loipen anlegen, damit sich die Situation entschärft!"

Aus ihrer Sicht sei deshalb klar: Wenn alle Loipen in VS und Umgebung nicht gespurt werden, würde es sich an der Martinskapelle in Furtwangen ballen. Dort herrsche bei der Anfahrt mit dem Auto dann aber ein Chaos, "auch wenn sich die Leute anschließend diszipliert verhalten". In den Pausen würde sich zudem "jeder sein Fleckchen suchen".

Ebenso sei es, wie Müller betont, "egoistisch", die eigenen Loipen nicht zu spuren und darauf zu hoffen, "dass sich die anderen Bürgermeister dann darum kümmern".

Über ihre Tochter Isabell Franow leitete Müller gar eine Petition in die Wege. Denn auch Franow zeigte für die Entscheidung wenig Verständnis. Sie hätte für ihre vier Kinder Alternativen zum Alpin-Sport gesucht und entsprechend Langlaufausrüstung ausgeliehen. "Irgendwas müssen wir mit den Kindern ja machen", so die Familienmutter. Kaum hatte sie ihre Petition am Dienstagnachmittag aber veröffentlicht, war diese bereits obsolet.

Denn keine 24 Stunden nach der Ankündigung, die Loipen nicht zu spuren, vollzieht die Stadtverwaltung eine Rolle rückwärts und verschickt eine neue Pressemitteilung: "Nach Abwägung aller Argumente haben die Oberbürgermeister und Bürgermeister aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis die Lage heute Morgen neu bewertet und entschieden, die Loipen im Loipenverbund Ostschwarzwald zu spuren – zur Entlastung auf den verschiedenen Strecken."

"Bei Missachtung müssen die Loipen wieder geschlossen werden"

Noch am Nachmittag präpariert das Forstamt kurzfristig die 2,3 Kilometer lange Rundloipe am Neuhäusle, weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. Die Stadt appeliert, die "Abstands- und Hygieneregeln (insbesondere auf den Parkplätzen sowie an Ein- und Ausstiegsorten)" einzuhalten. "Bei Missachtung müssen die Loipen wieder geschlossen werden", heißt es in der Mitteilung.

Und auch Oberbürgermeister Jürgen Roth wendet sich am Nachmittag über Facebook an die Bürger. Die heftige Kritik an der Entscheidung thematisiert er jedoch nicht, schreibt stattdessen: "Wir starten jetzt den Versuch und hoffen, dass sich alle an die Regeln halten!" Er bedankt sich außerdem für die Solidarität des Skiclubs Villingen, der – nachdem die Verantwortlichen am Montag von der ursprünglichen Entscheidung überrascht wurden – seine Hilfe angeboten hat.

Verschärfte Kontrollen – auch abseits der Loipen – soll es nach Angaben der städtischen Pressestelle aber nicht geben. "Im Rahmen der regulären Streifen und Personalkapazitäten werden die aktuellen Corona-Regeln im gesamten Stadtgebiet kontrolliert", so Pressesprecherin Oxana Brunner. Von speziellen Kontrollen auf den Rodelhängen sei ihr nichts bekannt.

Grundsätzlich appelliere die Stadt an alle Bürger, sich überall an die Abstands- und weiteren Regeln der Corona-Verordnung zu halten. Nur so steht einem unbetrübten Winterspaß nichts im Weg.